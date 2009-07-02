Нацбанк завершил ликвидацию Интерконтинентбанка

Национальный банк Украины завершил ликвидацию АКБ «Интерконтинентбанк». Об этом сообщается в письме НБУ (№55-012/62-12503 от 1 июля т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

«В соответствии с решением комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 26 июня 2009 г. №315, Акционерный банк «Интерконтинентбанк» (г. Киев) исключен из Государственного реестра банков в связи с окончанием его ликвидационной процедуры", - говорится в письме.

Как сообщалось, Правление Национального банка Украины 3 апреля 2004 года приняло постановление №127 об отзыве с 4 апреля 2006 года банковской лицензии и ликвидации АКБ «Интерконтинентбанк».