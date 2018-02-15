Детей воспитывают родственники: односельчане погибшей в Италии украинки рассказали о ее семье

Жители родного поселка девушки потрясены известием о ее гибели.

Гражданка Украины Оксана Яцкив, которая погибла в Италии, нелегально находилась за границей около двух лет, двух ее детей воспитывают родственники.

Читайте такжеГибель украинки в Италии: в СМИ появились подробности трагедииОб этом сообщает местное издание «Новая тернопольская газета». Журналисты, ссылаясь на информацию из соцсетей, сообщили, что Оксану нашли сильно избитой, но живой – она умерла по дороге в больницу.

Отмечается, что двух своих детей - 9-летнего Юрия и 3-летнюю Настю, девушка оставила в Украине на родственников. Ее дом в Коропце закрыт.

Жители родного поселка Оксаны потрясены известием о ее гибели. Односельчане девушки рассказали, что ее девятилетний сын – ребенок от первого брака, живет у прабабушки в Гориглядах. Трехлетняя дочь Оксаны от второго брака живет с семьей отца в поселке Вербка.

Ранее сообщалось, что в итальянском Неаполе 31 января нашли тело 30-летней украинки Оксаны Яцкив. Семья женщины обратилась к украинской громаде за помощью, чтобы отправить ее тело в Украину.