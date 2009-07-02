Во Львове домам-должникам отключают горячую воду

Львовское городское коммунальное предприятие «Львовтеплоєнерго» начало отсоединять от горячего водоснабжения дома-должники.

Предупреждения об отключении уже получили 43 дома, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

Первым отсоединили дом в Сыхивском жилом микрорайоне города, долг которого за минувший отопительный сезон составил 132 тыс. 207 грн., а уровень оплаты – 31 процент.

Похожая ситуация с остальными должниками, например: два дома на ул. Княгини Ольги задолжали, соответственно, 79,8 тыс. грн.. и 37,9 тыс. грн. и имеют уровень проплаты 0 процентов.

«Должникам неоднократно посылались предупреждения об имеющемся долге, говорилось о возможности компромиссных вариантов относительно погашения. Поэтому, ввиду общего долга львовян-потребителей перед «Львовтеплоэнерго», который по состоянию на 1 июня составляет 90 млн. грн., с 1 июля злостных должников отсоединяем от горячего водоснабжения. Ведь ДК «Газ Украины» требует текущей оплаты за газ и его не интересует, как платят жильцы. Если предприятие не будет платить, ему не дадут газа, и пострадают все», - сказал в комментарии УНИАН начальник юридическо-претензионной службы ЛГКП «Львовтеплоэнерго» Олег ИВАЩУК.

По его словам, «Львовтеплоэнерго» заключает договор о предоставлении услуг по теплоснабжению с юридическим лицом - владельцем дома. Поэтому «Львовтеплоэнерго» отключает от горячего водоснабжения весь дом, а не конкретного жителя, который не платит.

«Ведь владелец дома является посредником между предприятием и конкретным жителем. Житель платит владельцу дома, а тот должен платить «Львовтеплоэнерго». Включение горячей воды будет происходить при условиях полного погашения задолженности», - отметил О.ИВАЩУК.