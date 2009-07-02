Сертификаты внешнего тестирования на дом больше присылать не будут

Украинский центр оценивания качества образования изменил порядок доставки сертификатов с результатами внешнего оценивания его участникам. Если раньше сообщалось, что сертификаты будут разосланы рекомендованными письмами, то теперь участники сами должны прийти за ними.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания.

"В связи с многочисленными обращениями в Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) с просьбой отказаться от адресной формы рассылки сертификатов, а также ввиду финансовых проблем, принято решение об изменении формы рассылки сертификатов", - говорится в сообщении УЦОКО.

Таким образом, участники внешнего оценивания уже сейчас могут получить свои сертификаты по месту регистрации для участия в тестировании. После 15 июля сертификаты можно будет получить в соответствующих региональных центрах оценивания качества образования. Адрес, откуда нужно забрать сертификат, каждый участник может уточнить на своей персональной странице на сайте www.testportal.gov.ua.

Напомним, 25-26 июня в 2009 г. сертификаты с результатами внешнего оценивания были отправлены в пункты регистрации г.Киева, Киевской, Львовской, Черкасской, Ривненской, Волынской, Луганской, Донецкой областей, а 29 июня в 2009 г. – в остальные регионы Украины.

Нынешняя сессия внешнего оценивания продолжалась с 6 мая до 5 июня и охватывала 8 учебных предметов. В ее ходе было написано свыше 1 млн. 100 тысяч тестовых работ.