Как продаются загородные коттеджи

Несмотря на незначительное оживление рынка, количество соглашений по продаже загородных коттеджей остается вдвое меньше докризисного показателя, пишет еженедельник «Комментарии:».

«Если в январе-феврале в коттеджных городках продавалось около 25 домов в месяц, на начало апреля количество соглашений увеличилось до 50, в мае - 60, а в июне составило 55. Но если в 2008 году суммарно было продано почти 1,3 тыс. домовладений (в коттеджных поселках Киевской области), то в этом году - не больше 600-700 домов», - рассказал изданию директор по маркетингу компании SV Development Владимир СТЕПЕНКО.

Как объясняют эксперты, покупатели ожидают, что до осени гривня опять девальвирует и пойдет новый оборот удешевления недвижимости в долларовом эквиваленте.

«Только за последних полгода стагнации рынка недвижимости цены на коттеджи элит-класса в среднем упали на 25–45%, бизнес-класса - на 25–35%, эконом-класса - на 15–25%. К началу мая 2009 года средняя стоимость 1 кв. м в коттеджном городке Киевской области составляла 1645 долларов, что на 21% ниже, чем в декабре 2008 г., и на 30% ниже, чем в мае 2008 года», констатирует директор компании «Траектория» Ирина ГОЛОВНЕВА. В следующем же году, по мнению экспертов, цены на коттеджы могут упасть еще на 30–50%.

При этом, отмечает издание, потенциальные домовладельцы проявляют небывалую ранее требовательность, желая получать за свои деньги все доступные блага. «Наибольший спрос сегодня на коттеджи эконом-класса площадью до 200 кв. м в ценовом диапазоне 150-200 тыс. дол. с земельным участком шесть-восемь соток. Причем запросы покупателей расширились: за эту цену клиент хочет жить в обустроенном коттеджном городке с объектами социальной инфраструктуры и удобной транспортной развязкой. Таких предложений на рынке сегодня немного», - объяснила И.ГОЛОВНЕВА.

Чтобы мотивировать покупателей, пишут «Комментарии:», застройщики готовы предоставлять скидки от 5 до 15% от стартовой цены, в зависимости от размера первого взноса. Кроме того, по прогнозам экспертов, в ближайшее время на рынке станут популярными схемы беспроцентной рассрочки на период достройки объектов и их заселения, а также программы сдачи коттеджей в аренду с правом дальнейшего выкупа или обмена жилья в Киеве на коттеджи в поселках.

Сейчас, по данным «Комментариев:», в Киевской области на этапе строительства находятся 63 коттеджные поселки с общим количеством домовладений около 9 тыс. Еще почти 30 коттеджных поселков (свыше 8 тыс. домовладений) находятся на стадии проектирования, и более 20 - на уровне разработки концептуальных решений. При этом только в 20 городках, находящихся на этапе строительства, объекты сейчас предлагаются к продаже. Реальные продажи, по данным «Комментариев:», имеют место в восьми-десяти коттеджных городках. Хотя и в них, как правило, объемы продаж не превышают двух-пяти в месяц.