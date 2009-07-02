В Северодонецком суде для граждан ввели dress-код

В Северодонецком городском суде Луганской области распоряжением председателя суда введен входной dress-код: в здание не пропускают мужчин в шортах.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель областного отделения Комитета избирателей Украины Алексей СВЕТИКОВ.

Он заявил, что это нововведение препятствует осуществлению правосудия. Так, во вторник, 30 июня, охрана не пропустила в здание суда несовершеннолетнего Станислава К., который явился за повесткой "одетым не по форме". В отношении его суд должен был рассмотреть административный протокол, составленный сотрудниками милиции еще 5 мая. Но, как отметил А.СВЕТИКОВ, из-за отсутствия в суде сменных штанов оштрафовать юношу не удалось: пока три милиционера ожидали парня у кабинета судьи, еще один туда его не пропускал.

Юристы КИУ предоставляют Станиславу К. юридическую помощь, поскольку считают, что при составлении этого админпротокола была нарушена ст. 40 Конвенции о правах ребенка.