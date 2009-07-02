Один из руководителей Севастопольской налоговой "крышевал" конвертацию

В Севастополе в результате спецоперации, проведенной работниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины и Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины, во время получения взятки был задержан один из руководителей городского Управления налоговой милиции ГНА Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, налоговик получал взятки за «крышевание» преступной деятельности конвертационного центра. Также он содействовал в уклонении от уплаты налогов отдельным структурам, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Злоумышленника задержали во время очередного получения от бизнесмена взятки в 5 тысяч долларов за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства.

Кроме того, оперативники доказали, что должностное лицо на протяжении трех месяцев требовало и получило от этого же бизнесмена 15 тысяч гривень за отмену проведения контрольных проверок финансово-хозяйственной деятельности его структур.

По данному факту прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.