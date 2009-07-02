Змея укусила 9-летнюю девочку на Прикарпатье

На Прикарпатье девятилетнего ребенка укусила змея.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области, 30 июня в детское отделение Косивской центральной районной больницы доставили 9-летнюю жительницу села Шепит Косивского району с диагнозом «укус змеи голеностопного сустава правой ноги».

Как выяснилось, неприятность с ребенком произошла по дороге в магазин: девочка умышленно наступила на змею, которая грелась на солнце. У девочки при себе был мобильный телефон, по которому она сразу позвонила родителям. Они и привезли ребенка в медицинское учреждение. По словам медиков, состояние потерпевшей средней тяжести, угрозы жизни нет.