У Ющенко надеются, что Нафтогаз вовремя рассчитается за газ с Россией

Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ выразил надежду, что НАК «Нафтогаз Украины» своевременно рассчитается с Россией за поставленный в июне газ.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал в интервью еженедельнику «Главред».

«Я надеюсь, что до 7 июля проплаты за июнь будут осуществлены», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, по имеющейся информации, это должна быть значительно меньшая сумма, чем за май, - приблизительно 300 млн. долларов.

Уполномоченный Президента напомнил, что вопрос проплаты «Нафтогазом Украины» газа за май был решен исключительно благодаря усилиям Президента Украины.

Интервью с Уполномоченным Президента Украины по вопросам энергобезопасности выйдет в следующем номере «Главреда», в понедельник, 6 июля.