Украинский консул проверяет информацию по катастрофе самолета в Подмосковье

По данным МЧС РФ, самолет потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе.

Консул проверяет информацию о катастрофе пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул проверяет информацию о катастрофе самолета в Подмосковье. Получим уточненные данные - сообщим", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье пропал с радаров пассажирский самолет Ан-148.

По данным МЧС РФ, самолет потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту было 65 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.