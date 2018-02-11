Украинский консул проверяет информацию по катастрофе самолета в Подмосковье
15:43, 11 февраля 2018
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По данным МЧС РФ, самолет потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе.
Украинские дипломаты проверяют информацию по авиакатастрофе в РФ / фото УНИАН
Консул проверяет информацию о катастрофе пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Консул проверяет информацию о катастрофе самолета в Подмосковье. Получим уточненные данные - сообщим", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Подмосковье пропал с радаров пассажирский самолет Ан-148.
По данным МЧС РФ, самолет потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту было 65 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.
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