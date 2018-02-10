Евровидение-2018: стартовал первый полуфинал национального отбора
19:27, 10 февраля 2018Общество
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В прямом эфире на телеканалах СТБ и "UА:Первый" сегодня начался первый полуфинал национального отбора на "Евровидение 2018", которое в этом году пройдет в Португалии.
За право представлять Украину сегодня будут бороться 9 участников \ УНИАН
Стартовал национальный отбор на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне.
Читайте такжеЕвровидение-2018: Pur:Pur представили конкурсную песню Fire (видео)Уже сегодня, 10 февраля, состоится первый полуфинал нацотбора на музыкальное первенство. В нем примут участие девять исполнителей, а именно: Сергей Бабкин, СONSTANTIN, LAUD, группы KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur и The Erised.
Сегодня УНИАН знакомил с участниками первого полуфинала а также их конкурсными песнями.
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