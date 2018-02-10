Евровидение-2018: стартовал первый полуфинал национального отбора

19:27, 10 февраля 2018
Общество
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УНИАН

Стартовал национальный отбор на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне.

Читайте такжеЕвровидение-2018: Pur:Pur представили конкурсную песню Fire (видео)Уже сегодня, 10 февраля, состоится первый полуфинал нацотбора на музыкальное первенство. В нем примут участие девять исполнителей, а именно: Сергей Бабкин, СONSTANTIN, LAUD, группы KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur и The Erised.

Сегодня УНИАН знакомил с участниками первого полуфинала а также их конкурсными песнями.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #евровидение онлайн-трансляция