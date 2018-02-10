Евровидение-2018: стартовал первый полуфинал национального отбора

В прямом эфире на телеканалах СТБ и "UА:Первый" сегодня начался первый полуфинал национального отбора на "Евровидение 2018", которое в этом году пройдет в Португалии.

Стартовал национальный отбор на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне.

Читайте такжеЕвровидение-2018: Pur:Pur представили конкурсную песню Fire (видео)Уже сегодня, 10 февраля, состоится первый полуфинал нацотбора на музыкальное первенство. В нем примут участие девять исполнителей, а именно: Сергей Бабкин, СONSTANTIN, LAUD, группы KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur и The Erised.

Сегодня УНИАН знакомил с участниками первого полуфинала а также их конкурсными песнями.