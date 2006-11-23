Томенко поставил Черновецкого перед выбором: или - или

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что власть столицы Украины должна либо действовать в интересах киевлян, либо уйти в отставку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, на этом он сказал сегодня, выступая во время митинга у стен Киевского городского совета, организованного против политики Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, в частности, повышения в Киеве тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Либо они (руководители столицы) будут действовать в интересах киевлян, либо с позором покинут это помещение», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он сказал, что к митингу, организованному БЮТ, «Нашей Украиной», Блоком Кличко присоединяются все больше депутатов Киевсовета, понимая, что их миссия – это защита киевлян “от тех людей, которые пришли обогатиться на киевлянах и заработать на распределении столичной земли и собственности”. Н.ТОМЕНКО выразил уверенность, что большинство депутатов Киевсовета вспомнит о своих предвыборных обещаниях и поддержит решение об отмене необоснованного повышения коммунальных тарифов в 3,5 раза.

Также Н.ТОМЕНКО сообщил, что, судя по информации СМИ, Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поддерживают Президент Украины, премьер-министр и председатель Верховной Рады. В то же время, по его словам, большинство рядовых членов партий, которые возглавляют эти деятели, и простые жители столицы выступают категорически против политики городской власти. «Очевидно, высшим должностным лицам страны, которые, как и миллиардеры, которые контролируют коммунальные предприятия столицы, живут в своих поместьях под Киевом, не понять реалий жизни столицы и последствий политики Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО для простых киевлян», - считает Н.ТОМЕНКО.

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО пообещал, что в случае, если депутатам Киевсовета не удастся выполнить требованя участников митинга, то это помогут им сделать рядовые жители города, и Киев станет украинской столицей, которая заботится не о миллиардерах, а о рядовых киевлянах.

Как сообщал УНИАН, запланированное на сегодня внеочередное заседание Киевсовета, которое инициировали депутаты БЮТ, “Нашей Украины”, Блока Виталия Кличко, не состоялось, поскольку для его проведения не зарегистрировалось достаточное количество депутатов. Первый раз зарегистрировались всего 6 депутатов, со второй попытки – 50. Однако для проведения заседания, согласно регламенту, необходимо минимум 61 депутат.

Депутаты горсовета собирались сегодня рассматривать два вопроса: выражение недоверия секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ и относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.