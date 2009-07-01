Зварич в ГПУ дает ценные показания об очень высоких чинах

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ дает ценные показания о действовавшей в «третьей власти» системе взяточничества - кому и за что передавались деньги, за сколько покупались назначения, о других безобразиях в высших судах Украины.

Об этом газете «Сегодня» (№ 136 от 1 июля) сообщил заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Мы узнаем, сколько стоили должности судей, в какие суммы обходились их приговоры, решения, и эти цифры пяти-шестизначные», - сообщил Р.КУЗЬМИН.

По его словам, следователи «подошли к очень высоким должностным лицам из судебной иерархии страны». Кроме И.ЗВАРИЧА допросили 8 других судей высокого ранга и уже не львовских, а киевских. Их показания, добавил Р.КУЗЬМИН, также документируются и приобщаются к делу.

Замгенпрокурора не назвал фамилий, сообщив, что в судейском корпусе «прекрасно знают, о ком речь». Вместе с тем он посетовал, что служители Фемиды, как и наделенные иммунитетом народные депутаты, неуязвимы: «Могут не являться на допрос, и ничего им не будет».

Справка УНИАН. 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту взяточничества в больших размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой был на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его увольнение с должности и арест.

9 марта этого года он был задержан во Львове работниками Службы безопасности Украины. 10 марта его доставили в Киев.

Печерский райсуд столицы избрал относительно И.ЗВАРИЧА как меру пресечения взятие под арест.