Экс-правоохранитель проиграл апелляцию по делу о гибели в ДТП на Житомирщине двух несовершеннолетних

В июле 2016 года на пешеходном переходе в Малине он совершил наезд на двух местных жительниц и скрылся с места ДТП.

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор в виде 10 лет лишения свободы бывшему милиционеру, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли две несовершеннолетние жительницы города Малина Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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"Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, оставив в опасности двух несовершеннолетних малинчанок", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято судом 6 февраля по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника.

Таким образом, отметили в прокуратуре, апелляционная инстанция поддержала законную позицию прокурора о доказанности предъявленного обвинения, на основании которого приговором Малинского районного суда, согласно ч.3 ст. 286, ч.1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, назначено виновнику смертельного ДТП максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года на Малине на пешеходном переходе водитель - на тот момент уже бывший милиционер - совершил наезд на двух местных жительниц, в результате чего одна погибла на месте, а другая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель скрылся с места ДТП, оставив в опасности пострадавших.

Один из свидетелей сообщил органам следствия о том, что именно он совершил ДТП, пытаясь «выгородить» водителя и помочь виновнику избежать уголовной ответственности. В отношении свидетеля было начато уголовное производство по ч. 2 ст.384 УК Украины, которое было расследовано и с обвинительным актом направлено в суд.