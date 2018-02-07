Экс-правоохранитель проиграл апелляцию по делу о гибели в ДТП на Житомирщине двух несовершеннолетних

21:37, 07 февраля 2018
Общество
39 0
Решение принято судом 6 февраля / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Читайте такжеНа Житомирщине произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия

"Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, оставив в опасности двух несовершеннолетних малинчанок", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято судом 6 февраля по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника.

Таким образом, отметили в прокуратуре, апелляционная инстанция поддержала законную позицию прокурора о доказанности предъявленного обвинения, на основании которого приговором Малинского районного суда, согласно ч.3 ст. 286, ч.1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, назначено виновнику смертельного ДТП максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года на Малине на пешеходном переходе водитель - на тот момент уже бывший милиционер - совершил наезд на двух местных жительниц, в результате чего одна погибла на месте, а другая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель скрылся с места ДТП, оставив в опасности пострадавших.

Один из свидетелей сообщил органам следствия о том, что именно он совершил ДТП, пытаясь «выгородить» водителя и помочь виновнику избежать уголовной ответственности. В отношении свидетеля было начато уголовное производство по ч. 2 ст.384 УК Украины, которое было расследовано и с обвинительным актом направлено в суд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Житомирщины#смертельное ДТП на Житомирщине