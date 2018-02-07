"Рыцари города": в украинских городах появились "дружинники", бьющие людей за брошенные окурки и алкоголь (видео)

Группы молодых людей, называющие себя «Рыцарями города», организовываются через Telegram и выходят на патрулирование улиц.

В нескольких городах Украины (Днепр, Львов, Винница, Луцк, Кременчуг) появились группы активистов, которые патрулируют улицы и «приучают» людей к общественному порядку, не гнушаясь применять силу.

Читайте такжеВ Киеве на Позняках произошла драка со стрельбой (видео)Группы молодых людей, называющих себя «Лицарі міста», организовываются через канал в Telegram. Там же они выкладывают отчеты о своем «патрулировании», сопровождая их видеозаписями.

Как указано на канале, цель организации – борьба против негативных социальных явлений: «дебоширы, алкоголики, наркоманы, закладчики, грабители, феерверки, цыгане и пр». Подчеркивается, что одним из принципов действия «Рыцарей» является законность.

В большинстве случаев активисты ищут на улицах граждан, распивающих алкоголь или бросающих на землю окурки от сигарет. «Дружинники» требуют от человека прекратить беспорядок, а если он отказывается – переходят к оскорблениям, которое может закончится конфликтом с применением силы.

Так в одном из отчетов о «патрулировании» в Виннице говорится о конфликте "дружинников" с компанией, распивавшей на улице спиртное, который закончился дракой. Видео инцидента активисты выложили в сеть.

В Telegram организации описываются и прочие подобные инциденты. Так, в одном из эпизодов один из «рыцарей», если верить отчету, применил против человека, отказавшегося поднимать окурок, газовый балончик. Другой «несознательный» пострадал, за то, что не только не поднял окурок, но еще и представился участником АТО.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

30 января министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы общественная организация «Национальные дружины» позиционировала себя как альтернативное парамилитарное формирование, и подчеркнул, что в Украине есть государственная монополия на применение насилия, которая принадлежит правоохранительным органам.

31 января министр юстиции Павел Петренко заявил, что считает положительным создание общественных объединений для оказания помощи правоохранительным органам в обеспечении порядка, добавив, что члены таких движений должны действовать в рамках действующего законодательства.