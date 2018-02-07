Голливудская актриса с украинскими корнями снялась в блокбастере "Тихоокеанский рубеж" (фото)

В свои 20 лет Иванна работает на одной площадке с актерами мирового масштаба: Скотом Иствудом, Роном Перлманом и Милой Кунис.

Голливудская актриса с украинскими корнями Иванна Сахно приехала в Киев всего на три дня, чтобы озвучить свою героиню в американском фантастическом боевике "Тихоокеанский рубеж".

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В свои 20 лет Иванна работает на одной площадке с актерами мирового масштаба: Скотом Иствудом, Роном Перлманом и Милой Кунис.

Иванка Сахно родилась в Киеве в семье киношников, поэтому с детства много времени проводила на съемочных площадках. Ее киномечта началась уже в восемь лет. Тогда мама показала девочке фильм "Амели" и и настолько влюбилась в кино, что уже в следующем году получила свою первую роль в ситкоме "Леся+Рома".

Детские гонорары за украинские теле - и киносъемки Иванка не тратила на игрушки, а откладывала на обучение за рубежом. В тринадцать девочка уехала учиться в обычную канадскую школу в Ванкувере, практически не зная английского.

Однажды девушке удалось попасть на мастер-класс двух голливудских кастинг-директоров, которые в свое время открыли миру Джулию Робертс и Леонардо Ди Каприо. Это была первая встреча Иванны Сахно с Голливудом, которая продолжилась уже в Лос-Анджелесе.

Сегодня актриса идеально владеет английским, но даже теперь не прекращает заниматься с преподавателями. А чтобы не вернуть славянский акцент, даже с родителями общается на английском.

Впрочем, Украина – неотъемлемая часть ее жизни. Актриса убеждена: в мире о нас знают настолько, насколько мы сами о себе говорим. Поэтому во время Революции Достоинства вместе с украинской диаспорой вышла на митинг в Америке. А два года назад на красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась с табличкой в поддержку заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Уже скоро на мировые экраны выходит сиквел фантастического блокбастера "Тихоокеанский рубеж" от студии Universal и комедия "Шпион, который меня бросил", и в обоих фильмах играет Иванна Сахно. Сегодня молодая актриса в Киеве для того, чтобы продублировать на украинском свою героиню в одной из новых лент.

В студии "Сніданку" Сахно рассказала, как в Голливуде воспринимают секс-скандал, который сейчас в Америке активно обсуждается.

"Это серьезно воспринимают в Голливуде. Я не могу сказать, почему именно сейчас это время настало. Возможно, это является частью того, что Хиллари Клинтон хотела быть президентом, много кто ее поддерживал. Когда уже Трамп стал президентом, это вызвало очень большой негатив", - поделилась мыслями Иванна.

Также молодая актриса призналась, что сама лично никогда не сталкивалась с сексуальными домогательствами во время работы.

"Я приехала в Лос-Анджелес, когда мне было 15 лет. Я ни разу не встречала человека, который бы на меня посмотрел не с профессиональной стороны", - добавила Сахно.

Напоследок актриса отметила, что приехала в украинскую столицу не только озвучить свою героиню, но и для того, чтобы встретиться с украинскими дизайнерами.

"У меня есть большое желание одевать именно украинских дизайнеров на красные дорожки", - подытожила Сахно.

Заметим, что на широкие экраны сиквел "Тихоокеанский рубеж" выйдет уже в конце марта этого года.