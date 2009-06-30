В Партии регионов уверены, что Луценко рано или поздно извинится

В Партии регионов уверены, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рано или поздно извинится перед депутатом от Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ с трибуны Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой ПР заявлении партии.

“Ю.ЛУЦЕНКО должен смириться с фактами: он оклеветал Б.КОЛЕСНИКОВА с парламентской трибуны, и никакие суды, если они не коррумпированы, не помогут ему выскользнуть от ответственности. Ю.ЛУЦЕНКО будет вынужден опровергнуть свои утверждения. И сделает это непременно. Это лишь дело времени”, – сказано в заявлении.

При этом “регионалы” отмечают, что министр “всевозможными способами пытается выскользнуть из ситуации, при которой вынужден с парламентской трибуны опровергать клевету”, – то из-за командировок не может прийти в парламент, то делает все, чтобы Верховный Суд приостановил процесс выполнения решений судов низших инстанций до вынесения своего вердикта.

Как сообщал УНИАН. Верховный суд Украины 26 июня остановил выполнение судебных решений Печерского районного суда столицы и постановления Апелляционного суда Киева по делу по иску народного депутата от Партии регионов Б.КОЛЕСНИКОВА к министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО (а также к МВД и ВР Украины) до завершения кассационного производства.

23 июня Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов извиниться перед Б.КОЛЕСНИКОВЫМ, если будет соответствующее решение Верховного суда Украины, куда он обратился с обжалованием постановления суда предыдущей инстанции.

«Я человек законопослушный, действительно, есть решение суда. Если Верховный суд, куда я обратился с кассационным заявлением, подтвердит правоту инициаторов этого шоу, я выполню так, как это решит суд. Но после того, как этот вопрос будет рассмотрен в Верховном суде», - сказал министр.

Справка УНИАН. Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года в рамках уголовного дела по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).

7 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за криминальные преступления, и к политике его задержание не имеет никакого отношения.

2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял из него подписку о невыезде.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

В апреле этого года Печерский районный суд Киева, а позже и Киевский апелляционный административный суд обязали Ю.ЛУЦЕНКО опровергнуть сказанные им с трибуны ВР слова о том, что Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к вымогательству и другим преступлениям.