Евровидение-2018: LAUD представил песню, с которой поборется за право участвовать от Украины (видео)

Певец выступит в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение 2018 10 февраля под номером 3.

Во вторник, 6 февраля, состоялась премьера новой композиции певца LAUD "Waiting", с которой он примет участие в Национальном отборе песенного конкурса Евровидение 2018. Отметим, что LAUD исполнит песню уже в субботу, 10 февраля, во время прямого эфира на телеканалах СТБ и UΛ:Перший (начало в 19:00).

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12 декабря вышел в свет сингл и видеоклип на композицию "Не залишай". Сингл возглавил топ-чарт и стал самым скачиваемым в украинском iTunes. Режиссером видеоклипа стала Анна Бурячкова, известная по своим работам для таких популярных групп, как Pianoбой, “Друга ріка”, BRUTTO.

Певец выступит в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение 2018 10 февраля под номером 3.