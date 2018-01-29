Стала известна дата выступления представителя Украины на Евровидении-2018

Полуфиналы конкурса Евровидение-2018 пройдут 8 и 10 мая, а финал - 12-го числа.

Сегодня в столице Португалии Лиссабоне методом жеребьевки определили, какие страны будут выступать в первом, а какие – во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2018".

Как сообщает официальный сайт конкурса, представитель Украины будет бороться за выход в финал во второй части второго полуфинала 10 мая.

«В первом полуфинале будут соревноваться 19 стран, а 18 – во втором – 8 мая и 10 мая соответственно», – говорится в сообщении.

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Таким образом, в первом полуфинале, который состоится 8 мая, выступят представители таких стран:

Албания

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Болгария

Чешская Республика

Эстония

Исландия

Израиль

Литва

Армения

Австрия

Хорватия

Кипр

Финляндия

Македония

Греция

Ирландия

Швейцария.

Во втором полуфинале, который состоится 10 мая, будут бороться за выход в финал представители таких стран:

Австралия

Дания

Норвегия

Молдова

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Нидерланды

Венгрия

Грузия

Мальта

Черногория

Латвия

Польша

Словения

Швеция

Украина.

Финал песенного конкурса Евровидение-2018 состоится 12 мая.

Видео жеребьевки (eurovision.tv):

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от Евровидения мэру Лиссабона Фернандо Медине.