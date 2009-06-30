Туркмения начала добычу нефти в пустыне Каракумы

29 июня началась отправка первой нефти с месторождения Йылаклы в Центральных Каракумах на Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (Туркменбашинский КНПЗ).

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH), опытно-промышленную эксплуатацию этого месторождения ведут подразделения госконцерна «Туркменнефть».

В этот же день вблизи этрапского центра Бахарлы Ахалского велаята, расположенного в 65 км к югу от месторождения, состоялась церемония сдачи в эксплуатацию нефтеналивной станции. Отсюда добываемое в Каракумах сырье будет транспортироваться по железной дороге до системы нефтепроводов, соединенной с Туркменбашинским КНПЗ.

Как передает www.turkmenistan.ru, ожидается, что в перспективе суточные объемы добычи на Йылаклы достигнут 150 тонн. В рамках инвестиционного проекта по освоению перспективных нефтегазоносных площадей в Центральных Каракумах, который реализуется на средства предприятий нефтегазового комплекса Туркменистана, помимо Йылаклы планируется начать разработку месторождения Мыдар. В период его промышленной эксплуатации здесь будут добывать до 350 тонн нефти в сутки.

С ростом нефтедобычи на Йылаклы и Мыдаре планируется строительство 140-километрового нефтепровода, который обеспечит транспортировку нефти с двух месторождений до нефтеналивной станции Бахарлы. До этого времени сырье будет доставляться автоцистернами.

В 2009 году Туркменистан рассчитывает довести объемы добычи нефти до 10,9 млн. тонн.