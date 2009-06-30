Заместитель Генпрокурора: версия Лозинского не выдерживает критики

Решение о представлении в Верховную Раду о лишении иммунитета народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО примет генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

Об этом в комментарии газете «Сегодня» сообщил заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

Издание напоминает, что в понедельник в Киеве были взяты под стражу начальник Голованевского райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ и прокурор того же района Евгений ГОРБЕНКО. «После общения в Кировограде мы доставили их в Киев, тщательно допросили и убедились, что версия агрессивного поведения Олийныка, которую правоохранители вместе с нардепом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ выдвигали ранее, не выдерживает критики, - сказал Р.КУЗЬМИН. - Данные, имеющиеся в нашем распоряжении, свидетельствуют о том, что ГОРБЕНКО и КОВАЛЬСКИЙ были причастны к гибели Олийныка. По этому делу допрошено уже более 750 человек...».

Как пишет “Сегодня”, В.ЛОЗИНСКИЙ обратился в ГПУ с просьбой внести на рассмотрение Рады представление о лишении его депутатского иммунитета, и БЮТ уже заявил, что это представление поддержит. «Решение о представлении в ВР будет принимать лично МЕДВЕДЬКО, который после отпуска выходит на службу во вторник, 30 июня», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Помощник народного депутата Василий КЕШМАН прокомментировал желание В.ЛОЗИНСКОГО отказаться от неприкосновенности как подтверждение невиновности. «Это личная инициатива нардепа, который не препятствовал следственным действиям ранее и не чинит преград сейчас», - сказал он. Однако Р.КУЗЬМИН с этим не согласен. «Мы вызывали ЛОЗИНСКОГО для дачи показаний 28 июня, но тот не явился без объяснения причин. Лишившись депутатского иммунитета, он значительно облегчит работу следствия...», – отметил замгенпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении срока задержания бывшего прокурора Голованеского района Кировоградской области Евгения ГОРБЕНКО и начальника райотдела милиции этого же района Михаила КОВАЛЬСКОГО до 10 суток - до 6 июля.

16 июня вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб местный житель - 53-летний В.Олийнык.

Следователи Генеральной прокуратуры задержали Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКОГО в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса Украины.