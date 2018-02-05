Венгрия настаивает на миссии ОБСЕ на Закарпатье из-за попытки поджога союза венгров

Венгрия ожидает, что украинская власть в ближайшее время найдет преступников и гарантирует безопасность закарпатских венгров.

Венгрия призвала направить миссию ОБСЕ на Закарпатье после того, как в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт венгерского правительства. Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание Общества венгерской культуры Закарпатья.

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"Мы надеемся, что украинская власть в ближайшее время найдет преступников и узнает о мотивации их поступка. Ожидаем, что украинская власть гарантирует безопасность закарпатских венгров", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что этот случай подтверждает инициативу Венгрии по присутствию наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.