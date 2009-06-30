Шторм отрезал от суши 6 баз отдыха на Азовском побережье

В Запорожской области штормом "отрезало" от суши 6 баз отдыха, расположенных на Азовском побережье на косе между селом Степок и Азово-Сивашским заказником.

На протяжении нескольких часов сотрудники МЧС и коммунальных предприятий пгт Кирилловка спецтехникой вытаскивали автомобили отдыхающих на сушу, сообщила УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА.

По ее словам, сообщение о том, что в результате шторма оказалось затоплено 2 км косы, отделивших водой 6 баз отдых от суши, поступило в МЧС 28 июня в 12.20.

"Уровень воды на затопленном участке составлял 40-50 см. Часть машин - в основном внедорожники - смогли выехать самостоятельно. Остальные автомобили доставляли на берег силами МЧС и предприятий пгт Кириллловка. В общей сложности в спасательных работах было задействовано 17 единиц техники и более 30 человек, усилиями которых из зоны подтопления было вытащено 50 автомобилей", - рассказала Ю.БАРЫШЕВА.

Население села Степок, также оказавшегося в зоне подтопления (уровень воды до 30 см), не эвакуировали.

По официальным данным МЧС, никто не погиб и не пострадал.