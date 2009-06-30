Главу миссии МВФ ждут в Киеве
09:49, 30 июня 2009Общество
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Будут говорить о третьем и четвертом транше
Сегодня главу миссии МВФ Джейлу Пазарбазиолу ждут в Киеве. В столице должны начаться переговоры о предоставлении Украине третьего и четвертого траншей кредита stand by.
Напомним, Международный валютный фонд начал кредитовать Украину в ноябре, в целом организация согласилась предоставить свыше 16 миллиардов долларов. Однако для этого Киев должен выполнить ряд требований, среди которых: рекапитализация проблемных банков и утверждение парламентом Антикризисной программы правительства.
Пока Украина получила около 6 миллиардов, часть из которых усилила валютные резервы Нацбанка, часть пошла в поддержку платежного баланса госбюджета.
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