Главу миссии МВФ ждут в Киеве

09:49, 30 июня 2009
Общество
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Будут говорить о третьем и четвертом транше

Сегодня главу миссии МВФ Джейлу Пазарбазиолу ждут в Киеве. В столице должны начаться переговоры о предоставлении Украине третьего и четвертого траншей кредита stand by.

Напомним, Международный валютный фонд начал кредитовать Украину в ноябре, в целом организация согласилась предоставить свыше 16 миллиардов долларов. Однако для этого Киев должен выполнить ряд требований, среди которых:  рекапитализация проблемных банков и утверждение парламентом Антикризисной программы правительства.

Пока Украина получила около 6 миллиардов, часть из которых усилила валютные резервы Нацбанка, часть пошла в поддержку платежного баланса госбюджета.

ICTV

 

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