Главу миссии МВФ ждут в Киеве

Сегодня главу миссии МВФ Джейлу Пазарбазиолу ждут в Киеве. В столице должны начаться переговоры о предоставлении Украине третьего и четвертого траншей кредита stand by.

Напомним, Международный валютный фонд начал кредитовать Украину в ноябре, в целом организация согласилась предоставить свыше 16 миллиардов долларов. Однако для этого Киев должен выполнить ряд требований, среди которых: рекапитализация проблемных банков и утверждение парламентом Антикризисной программы правительства.

Пока Украина получила около 6 миллиардов, часть из которых усилила валютные резервы Нацбанка, часть пошла в поддержку платежного баланса госбюджета.

ICTV