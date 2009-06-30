Список самого дорогого жилья в США по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу в США.
|Fleur de Lys
Первое место в списке занимает особняк "Цветок лилии" (Fleur de Lys) стоимостью 125 миллионов долларов, расположенный в Беверли Хилз (Beverly Hills). Техасский миллиардер Дэвид Сеперстайн построил дом площадью 4,1 тысячи квадратных метров в конце прошлого века для своей жены Сюзанны, которая и
|Tranquility
является на данный момент собственницей дома. СМИ сообщали, что покупкой особняка интересуются певица Мэрайя Кери.
На втором месте рейтинга особняк "Спокойствие" (Tranquility) площадью 185 квадратных метров в районе озера Тахо (Lake Tahoe). Его цена 100 миллионов долларов.
|Bel Air
На третьей позиции стоит особняк площадью 4460 квадратных метров в пригороде Лос-Анджелеса Bel Air, цена которого 85 миллионов долларов. Район Bel Air вместе с Beverly Hills и Holmby Hills образуют т.н. "платиновый треугольник", жилье в котором самое дорогое в США.
Далее в списке - особняк Dunnellen Hall стоимостью 75 миллионов долларов.
|Dunnellen Hall
В прошлом году этот дом, расположенный в Гринвиче (штат Коннектикут) стоил 125 миллионов долларов и делил первое место в списке Forbes с поместьем Fleur de Lys. За аналогичную цену продается ранчо "Гнездо колибри" (Hummingbird Nest), расположенное в Калифорнии, и таунхаус в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд.
|BootJack Ranch
За 68 миллионов долларов предлагается ранчо "Сапог" (BootJack) в Колорадо, за 65 миллионов ранчо в районе Лос-Анджелеса, за 60 миллионов - пентхаус в Нью-Йорке (Верхний Ист-Сайд) или особняк Pickfair в Беверли-Хиллз.
Forbes отмечает, что еще недавно участники рынка были уверены, что никакой кризис не может снизить стоимость эксклюзивной недвижимости. Однако, в реальности все оказалось иначе: сейчас уже никто не покупает особняки стоимостью 100 миллионов
|Maison de L`Amitié
долларов. Даже сделки с объектами стоимостью 30 миллионов долларов стали редкостью.
Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на данные экономистов Кали-форнийского университета в Беркли, что из-за кризиса стоимость жилых домов, расположенных на территории элитных американских курортов, подешевеет минимум на 20 процентов.
|Hillandale
Недвижимость в таких местах элитного отдыха, как Хэмптонс (Hamptons), Озеро Тахо (Lake Tahoe), Аспен (Aspen), обязательно подвергнется негативному влиянию кризиса, подчеркивал глава университетского центр исследования рынка недвижимости и городской экономики Кен Роузен. По его словам, снижение цен на дома в этих курортных зонах уже началось, но пока этот факт не отражен в аналитических данных участников рынка.
Недвижимость.ру
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