Список самого дорогого жилья в США по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу в США.

Первое место в списке занимает особняк "Цветок лилии" (Fleur de Lys) стоимостью 125 миллионов долларов, расположенный в Беверли Хилз (Beverly Hills). Техасский миллиардер Дэвид Сеперстайн построил дом площадью 4,1 тысячи квадратных метров в конце прошлого века для своей жены Сюзанны, которая иявляется на данный момент собственницей дома. СМИ сообщали, что покупкой особняка интересуются певица Мэрайя Кери.

На втором месте рейтинга особняк "Спокойствие" (Tranquility) площадью 185 квадратных метров в районе озера Тахо (Lake Tahoe). Его цена 100 миллионов долларов.

На третьей позиции стоит особняк площадью 4460 квадратных метров в пригороде Лос-Анджелеса Bel Air, цена которого 85 миллионов долларов. Район Bel Air вместе с Beverly Hills и Holmby Hills образуют т.н. "платиновый треугольник", жилье в котором самое дорогое в США.

Далее в списке - особняк Dunnellen Hall стоимостью 75 миллионов долларов.

В прошлом году этот дом, расположенный в Гринвиче (штат Коннектикут) стоил 125 миллионов долларов и делил первое место в списке Forbes с поместьем Fleur de Lys. За аналогичную цену продается ранчо "Гнездо колибри" (Hummingbird Nest), расположенное в Калифорнии, и таунхаус в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд.

За 68 миллионов долларов предлагается ранчо "Сапог" (BootJack) в Колорадо, за 65 миллионов ранчо в районе Лос-Анджелеса, за 60 миллионов - пентхаус в Нью-Йорке (Верхний Ист-Сайд) или особняк Pickfair в Беверли-Хиллз.

Forbes отмечает, что еще недавно участники рынка были уверены, что никакой кризис не может снизить стоимость эксклюзивной недвижимости. Однако, в реальности все оказалось иначе: сейчас уже никто не покупает особняки стоимостью 100 миллионов

долларов. Даже сделки с объектами стоимостью 30 миллионов долларов стали редкостью.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на данные экономистов Кали-форнийского университета в Беркли, что из-за кризиса стоимость жилых домов, расположенных на территории элитных американских курортов, подешевеет минимум на 20 процентов.

Недвижимость в таких местах элитного отдыха, как Хэмптонс (Hamptons), Озеро Тахо (Lake Tahoe), Аспен (Aspen), обязательно подвергнется негативному влиянию кризиса, подчеркивал глава университетского центр исследования рынка недвижимости и городской экономики Кен Роузен. По его словам, снижение цен на дома в этих курортных зонах уже началось, но пока этот факт не отражен в аналитических данных участников рынка.

Недвижимость.ру