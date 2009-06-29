Женщина вырастила на огороде 2 тыс. кустов снотворного мака

В Донецке милиция возбудила уголовное дело против женщины, которая вырастила на огороде 2 тысяч кустов снотворного мака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, 35-летняя хозяйка дома использовала под незаконную плантацию почти весь приусадебный участок, расположенный в Ленинском районе города. Здесь же, на небольшом клочке огорода, произрастала другая культура – конопля. Сотрудникам милиции женщина пояснила, что коноплю выращивал её бывший сожитель, который два года назад умер от передозировки наркотиков, и с тех пор конопля растет «сама по себе».

Что касается мака, то женщина не скрывала, что со своим нынешним сожителем высадила растение с целью последующего изготовления опия, так называемой «ширки».

Выяснилось, что женщина употребляет наркотики более 17 лет. В начале 2009 года она была осуждена за хранение маковой соломы, но суд назначил ей наказание без реального срока заключения.

Вес изъятых с огорода мака и конопли составил соответственно 9 и 3,2 кг.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины - «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Ведется следствие.