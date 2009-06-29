ЕС предлагает Украине газовый кредит в обмен на реформы

Европейский Союз предлагает Украине кредит для решения газовых проблем в обмен на структурные реформы в газовой сфере.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник, близкий к украинским участникам переговоров, которые состоялись сегодня.

Речь “идет о структурных реформах отрасли, которые, по мнению европейской стороны, должны улучшить прозрачность отрасли”, - сказал собеседник агентства. В то же время он отметил, что эти предложения должны быть обсуждены правительством. Собеседник не исключил, что такое обсуждение может состояться уже на ближайшем заседании правительства 1 июля.

По словам чиновника, структурные реформы являются обязательным условием европейской стороны для предоставления Украине кредита на заполнение подземных хранилищ газа газом, необходимым для осуществления транзита российского газа в зимний период.

Как отметил собеседник агентства, такой кредит может быть предоставлен европейскими финансовыми институциями при участии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

“Думаю, что это будет консорциум (банков – УНИАН)”, - сказал собеседник агентства.

Он также назвал маловероятным участие в таком консорциуме Международного валютного фонда или использование кредита МВФ для решения газовых проблем.

“Обычно, кредиты МВФ направляются на поддержку платежного баланса, то есть увеличение золотовалютного запаса НБУ. Мы уже имели прецедент, когда половина кредита пошла на покрытие дефицита (бюджета – УНИАН)”, - сказал чиновник.

«Не думаю, что финансирование проектов, как в этом случае, будет воспринято положительно в МВФ”, - добавил он.

В свою очередь представитель Еврокомиссии также подтвердил УНИАН, что речь идет о предоставлении кредита Украине для решения проблемы поставок газа в зимний период. В то же время, отвечая на вопрос относительно суммы кредита, представитель Еврокомиссии отметил, что, скорее всего, речь идет о сумме меньше 4,2 млрд. долл.

“Думаю, цифры будут намного меньше”, - сказал он. “Скорее всего - вдвое”, - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в подземные хранилища газа хотела получить от европейских финансовых институций 4,2 млрд. долл. кредита.