Говорят бывшие: журналисты приоткрыли завесу "счастливой" супружеской жизни знаменитостей и миллионеров (видео)

Звезды, миллионеры и влиятельные чиновники - сквозь софиты они кажутся безупречными и такими безгрешными. И хочется с головой окунуться в безоблачную жизнь и прожить их жизнь.

Истории бывших: кто поссорил Антина Мухарского с экс-супругой Снежаной Егоровой. С кем сегодня делят кровать известные и богатые. Скандальная история от жены известного футболиста Анатолия Тимощука Надежды Навроцкой, которая расскажет все о том, что заставляло ее думать о самоубийстве.

Об этом в сюжете "Украинских сенсаций".

Экс-чиновники "регионалы" рассказывают свои истории, как их жены терпели измены ради больших денег.

Вита Чигрина - экс-жена Владимира Сиротина, близкого друга Николая Азарова, 12 лет жила в браке из трех человек: она, муж и его любовница.

Мухарский и Егорова развелись два года назад, а шумиха и до сих пор не стихает. И чем дальше, тем все более напряженными становятся баталии. В этой истории две правды. Пара рассталась, но история не закончилась. 28 исков друг другу, склоки на публике.

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Как на скользкую дорожку измены вышла Мария Максакова. Как ее убитый муж мог оставить в Москве любовницу и неужели оперная дива знала об этом, но почему-то не произнесла "ни одной ноты".

Андрей Пальчевский - мультимиллионер и известный телеведущий, имеет собственный авиапарк и билет в космос. Холост, но, конечно, и не одинок. С женщинами очень пристальный. Пальчевский был женат 30 лет. Об их разводе в 2012 году говорили все - он стал самым дорогим за всю украинскую историю. Мужчине пришлось отдать 80 миллионов долларов. Говорят, все из-за измены, но никто не узнает.

Мужчинам он советует ни за что не признаваться, а женщинам быть дальновидными.

Известный сводник богатых и знаменитых вторит миллионеру: такой тактикой и пользуются жены состоятельных. Подают на развод не потому, что вдруг узнали о другой, а лишь потому, чтобы успеть больше заработать на мужчине. Это словно игра на бирже - надо вычислить, когда лучше.

За закрытыми дверями богатые и счастливые проливают слезы. И если прикоснуться к их жизни хотя бы пальцем, то сразу становится понятно: каждый сам кузнец своего счастья и у каждого оно в руках сейчас.