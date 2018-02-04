В Киеве за порядком сегодня следят около 2 тысяч правоохранителей

Cегодня должен состояться очередной марш "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

В Киеве за порядком сегодня следят около 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Как известно, сегодня в центральной части столицы, согласно представленным в Киевской городской государственной администрации заявкам, запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов.

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"Чтобы должным образом обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций, за порядком следят полицейские и военнослужащие НГУ. Всего в центральной части города несут службу около 2 тыс. правоохранителей", - сказано в сообщении.

Отметим, что известно о запланированном на сегодня очередном марше "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.