Дело по факту Голодомора 1932-33 гг. расследуется как уголовное

Дело по факту совершения геноцида в Украине 1932-1933 годов, возбуженное Службой безопасности Украины, будет рассматриваться украинским судом, это может быть Киевский апелляционный суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в воскресенье во время брифинга во Львове председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и отметил, что дело о геноциде украинцев будет передано в суду, как только следователи соберут достаточную доказательную базу.

Руководитель СБУ отметил то, что дело по факту Голодомора 1932-33 годов «расследуется исключительно, как уголовное».

«Дело, которое расследуется, - не политическое, а уголовное. Тысячи свидетельств простых людей, документы дают основания для уверенности, что расследование этого уголовного дела будет завершено без вмешательства политических сил. В 17 областях Украины работают следователи СБУ, которые проводят специальные демографические и экономические экспертизы положения Украины, а также вывезенных архивов из Украины, которые вывозились в Москву или Казахстан», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава СБУ также заявил, что считает расследование этого дела неотвратимым процессом.

Справка УНИАН. 22 мая, СБУ после расследования обстоятельств трагедии совместно с Генпрокуратурой и Институтом национальной памяти, руководствуясь международными конвенциями по правам человека, возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного Кодекса Украины.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали обращения председателя Украинского института национальной памяти Игоря ЮХНОВСКОГО, народных депутатов Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Александра ЧЕРНОВОЛЕНКО, председателя Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Левка ЛУКЬЯНЕНКО, председатели общества «Мемориал» им. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а также заявлений других граждан Украины с требованиями провести расследование обстоятельств убийства голодом миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах.