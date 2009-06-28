Из-за стихии 836 населенных пунктов Украины остались без света

В ночь против 28 июня из-за осложнения погодных условий (сильный дождь и шквалистые порывы ветра) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 12 областях произошло обесточивание 836 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, обесточены в Хмельницкой области 243 населенные пункты, в Волынской – 178, в Ривненской – 107, в Винницкой – 71, в Киевской – 68, во Львовской – 62, в Тернопольской – 60, в Житомирской – 33, в Ивано-Франковской – 5, в Николаевской – 5, в Черкасской – 3 и Закарпатской – 1. Электричество восстанавливают бригады облэнерго. Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.