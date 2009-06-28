Погода на завтра: дожди, грозы, шквалы

29 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах град, в южной части местами кратковременный дождь, местами грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21° (на западе местами 13-18°), на побережье морей до 23°, днем 28-33°, в Прикарпатье 22-27°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 15-20°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью 30 июня пройдут кратковременные дожди, грозы, днем 1 июля местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в остальное время без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, ночью 30 июня местами шквалы 15-20 м/с.

Температура по Киеву 30 июня ночью 17-19°, днем 28-30°; 1 июля ночью 15-17°, днем 26-28°; по области ночью 16-21°, днем 28-33°, 1 июля ночью 14-19°, днем 25-30°.

28 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.