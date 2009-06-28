Самый большой флаг Украины развернули на поле Полтавской битвы

Самый большой флаг Украины сегодня развернули активисты Украинской народной партии на поле Полтавской битвы в день 300-летия битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению представителей УНП, флаг символизирует осуществление стремлений гетмана Ивана Мазепы и украинских казаков, три столетия назад вышедших вблизи Полтавы на бой за украинскую государственность. Флаг размером 45 на 30 метров разворачивали около 50 человек. Руководил акцией народный депутат Украины, первый заместитель председателя Украинской народной партии Иван ЗАЕЦ. Молодежь, пришедшая на поле Полтавской битвы, присоединилась к представителям УНП.

Участники акции произнесли здравицы в честь гетмана Ивана Мазепы и его сподвижников – казаков Войска Запорожского, которые выступили вместе с ним за украинскую независимость. На поле Полтавской битвы скандировали: «Гетман Иван Мазепа – герой!», «Слава гетману Мазепе – борцу за независимую Украину!», «Слава запорожским казакам!», «Украине – слава!», «Независимая Украина – воплощенная мечта Ивана Мазепы и казаков Войска Запорожского!». Флаг держали развернутым около 20 минут, а затем свернули, «чтобы не освящать своим присутствием развлекательное мероприятие, которое запланировала городская власть Полтавы в день годовщины трагической страницы в истории нашего государства», - отметил И.ЗАЕЦ. Сворачивая флаг, активисты пели государственный гимн Украины.