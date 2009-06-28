Нацбанк доволен запретом на выдачу валютных кредитов
Стельмах говорит, банкиров предупреждали
Глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ приветствует принятый на этой неделе Верховной Радой запрет на валютное кредитование физических лиц.
Об этом В.СТЕЛЬМАХ заявил в интервью "Зеркалу недели" (№ 24 (752) 27 июня-3 июля).
По его словам, наращивание валютного кредитования в последние годы стало одной из главных причин, возникших в финансовом секторе, серьезнейших дисбалансов.
При этом, отметил В.СТЕЛЬМАХ, НБУ неоднократно предупреждал и банкиров, и население о существовании соответствующих серьезнейших рисков в связи с увеличением доли валютного кредитования.
"Многие банкиры не вняли этим предупреждениям, годами отстаивая свое право на безусловное расширение валютного кредитования. Поэтому, повторюсь, ответственность за эти валютные дисбалансы должны нести и сами банки", - подчеркнул глава НБУ.
Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», которым запрещается валютное кредитование физических лиц на непроизводственные цели.