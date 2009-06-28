В Крыму пройдет международный фестиваль воздухоплавателей

Международный фестиваль «Воздушное братство-2009» и Кубок Украины по воздухоплаванию пройдут в Феодосии 2-5 июля.

Как сообщила УНИАН главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА, в этом году проведение фестиваля было под вопросом из-за трудного экономического положения.

«Все же мы изыскали источники, и теперь этот вопрос решен. Такое имиджевое мероприятие, как фестиваль воздухоплавания, привлечет гостей в город. Город обладает прекрасными условиями, необходимыми для полетов, и является Меккой этого вида спорта», - отметил мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ.

На сегодняшний день заявки на участие в фестивале подали 12 команд из разных стран. Пилоты будут соревноваться на летном поле Кара-Гоз, близ Феодосии.