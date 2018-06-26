Ирэна Карпа: Тупо, когда пытаются выбросить матюки

Я собак люблю больше чем людей... Кто не дотягивает до святости, иногда становится наглой сукой... Слово «срака» насколько всеохватное... Я бы тех, кто продал ресторан «Эней» закатала в бетон. Интервью

Эпатажная украинская писательница и певица Ирэна Карпа, известная своими острыми высказываниями, ответила на вопросы УНИАН.

КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ «ШУСТЕР LIVE» Я ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ТАК, БУДТО НЕДЕЛЮ КОПАЛАСЬ В КАНАЛИЗАЦИИ Ирэна, ты до недавнего времени работала на шоу Савика Шустера. Почему ушла от него? Я бы не сказала, что я совсем ушла. А впрочем, я там была слишком чужой. Я говорила по-украински, мне часто на полуслове выключали микрофон. Тем более я не говорила на «рейтинговые» для них темы: почем колбаса или «сволочи подумайте о наших детях».

Мне нравилась команда, которая там работает. Однако среди гостей преобладало сплошное человеческое отребье. Каждый раз после часовой передачи «Шустер Live» я чувствовала себя так, будто неделю копалась в канализации…

За все время, что я там работала, из гостей, которые излучали что-то доброе, – это были Кардинал Любомир Гузар и бывшая российский политик Ирина Хакамада. Все!

Остальные – гадкие лицедеи. Они срутся в эфире, а затем лобзаются в десны и едут вместе в баню. Отвратительно.

Сидит какая-то жирная политесса, все знают, что она еб...я, как швейная машина строчит, а тут из себя строит великую моралистку. Фу.

Понимаешь, эта их фальшивая нравственность – не для меня.

Говорят есть плохие слова и не плохие слова. Есть ли для тебя разница? Считаю, что есть уместные и неуместные слова. Из языка нельзя ничего выбрасывать. Тупо, когда пытаются выбросить матюки.

У меня есть американский друг, у которого прабабка была украинкой. Он говорит, что его дед забыл все украинские слова, кроме – срака, курва. Он не мог говорить по-украински, но мог ругаться. Это слова, которые наиболее энергетически наполнены.

Слово «срака» насколько всеохватное, оно выразит тебе что угодно.

Я не скажу, что я их люблю, но я понимаю их очарование. Да, это волшебные слова, эдакие магические заклинания.

РОССИЯНЕ - БОЛЬШИЕ АЗИАТЫ ЧЕМ МЫ, ПОТОМУ МАТЮКИ У НИХ ПРИЖИЛИСЬ ЛУЧШЕ Материться более характерно для россиян…

Сразу возражу, потому что в знаменитом письме запорожских казаков к турецкому султану было, например, «у самого аспида внук и нашего х... крюк». И это не единственное матерное слово. Это матерные слова тюрков, которые во время татаро-монгольского нашествия пришли как к нам, так и к россиянам. Просто россияне - большие азиаты чем мы, потому матюки у них прижились лучше. Настолько органично, что им можно было бы себе в гимн вставить парочку.

Ты любишь Москву? Это может странно звучать, но да, люблю Москву. У меня там живут много друзей, среди них – потомки настоящих российских аристократов. И с ними Москва – это совсем не ярмарка тщеславия или какой-то бычий базар-вокзал, где понаехали, а старые дворики, садики, уютные кафе.

С их шовинизмом не сталкивалась?

Почему нет? Сталкивалась.

Россияне - прекрасные люди, если их наблюдать с дистанции. Пока не заходит речь об Украине, они – офигенная российская душа. Например, в кафе я заказываю кофе, а девушки моего возраста пьют водку. И они со стаканами так прекрасно выглядят.

То есть они совсем другие, чем мы, я не знаю, как можно говорить, что мы похожи. Мы ни фига не похожи с россиянами. Они очень клевые, но пока не речь идет об Украине.

Как только ты заговоришь об Украине, у них сразу начинает чесаться их имперская экзема.

ПРОСТО ГАМНИСТОСТЬ, КОГДА ЛЮДИ ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, ПРИЕЗЖАЯ В КИЕВ, ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ Как тебе нравится то, что люди, которые приезжают в Киев из Западной Украины, начинают разговаривать типа па-русски? Это внешнее проявление внутреннего рабства, а по-простому – гамнистость. Для меня это выглядит и звучит жалко. Когда такое вижу, даже рыгать не хочется. Хочется таким людям подарить кандалы на ноги и на руки.

Что касается языковой тенденции. Например, в Черкассах, где живут моей мамы родители, где-то десять лет назад девушки моего возраста не говорили по-украински, а теперь нормально между собой общаются.

Хорошо, пусть себе в Донецке, где по-видимому поголовно живут потомки «российской интеллигенции», разговаривают «чиста па-русски». Но Черкассы – это Шевченков край... Даже если это сейчас суржик: «Ой, а шо то, кошмар якый-то», все равно хорошо, потому что где-то через десять лет все спокойно будут говорить по-украински.

Например, сейчас уже более спокойная реакция на меня, в том же Киеве, когда я говорю по-украински, по сравнению с тем временами, когда я сюда переехала. Тогда говорили, что я девочка из села или из Западной Украины. Нет, этого уже нет.

Недавно была в Одессе, обедала в ресторане, у них там такой классный сервис, официантка старается ответить тебе по-украински, потом аж сияет, мол, ой у меня так красиво вышло.

Такие вещи радуют. Если люди не идиоты, они будут говорить в Украине по-украински.

На русский я могу перейти только в России, когда люди действительно не понимают украинского. Во Франции говорю по-французски, в Англии – по-английски. Мне даже по-русски тяжелее говорить, как например, по-английски. Потому что английский чаще использую.

Где, по твоему мнению, заканчивается шароварщина и начинается настоящая украинская культура? Но это как-то видно невооруженным глазом и слышно ушами. Можно всю жизнь петь «Ой на горі два дубки» и это будет шароварщина. А можно сапеть «Зелененька дібровонька», и это будет не шароварщина, потому что эту песню не языками не затрепали.

Если бы хоть немного глубже копали, а не брали только то, что на поверхности плавает, было бы значительно интереснее. Есть много фольклорного материала, который фактически не используется и очень жаль, что он теряется. Песни мощны. Если они пережили денационализацию и Голодомор, то это чрезвычайно мощный источник энергии.

Я не стыжусь, когда мне фигово, беру плеер, особенно в горах, и слушаю старые украинские песни: колядки, обрядовые песни как свадебные, так и погребальные. Они, конечно, тоскливые, трагические, но природа катарсиса - позитивна. Это как медитация.

У тебя есть своя группа Qarpa. Где с ней выступаете?

В основном в киевских клубах, иногда в других городах. В середине июня играли в Москве на литературном фестивале. Прохасько был в зале и очень смешно потом нам рассказывал, что там сидел какой-то залетный узбек, вроде гастарбайтер. И пока я пела, у него несколько раз менялось выражение лица. Если бы у него был с собой ковер, то, видимо, попробовал бы меня выкупить у нашего гитариста.

Мы делаем музыку для избранной публики. Пузатенькие дядьки – это не наша аудитория. Когда иностранцы попадают на наши концерты, они офигевают, говорят: никогда не представляли себе, что здесь есть такая музыка.

Недавно нам написали из Канады – там послушали наши диски и тоже были поражены, что в Украине есть такая музыка. Потому что до сих пор они думали, что здесь лишь или крутят голыми сраками, или поют только о вышиванках.

Слова и мелодии придумываю я, а музыку, аранжировку пишут пацаны. Мне нравится то, что у нас выходит.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРГОГРАФИЮ – ЭТО ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН Наша Верховная Рада ввела уголовную ответственность за хранение порнографической продукции…

Это полный маразм. Выходит, если тебе на компьютер будет приходить спам с порнографией, то ты подпадаешь под статью. Во-первых, это тупо, во-вторых, это противоестественный закон. Потому что у нас и так демографический кризис в Украине, а если люди еще перестанут еб...я, – а порнография способствует этому, чтобы люди еб...я – то что будет тогда?!

Да, детское порно, безусловно, – криминал. Но что плохого во взрослом порно?

Меня уже могут прийти арестовать, потому что у меня есть порнографические комиксы или эротические фото, которые тоже можно классифицировать как порно, потому что там видно половые органы.

И почему не эрегированный писюн – это эротика, а эрегированный – порно?! Это бред! Это против жизни. Эрегированный писюн – это плодовитость, продолжение жизни. Что может быть красивее, чем эрегированный мужской писюн?! Кому нужная вялая висюлька?

У кого-то может быть полдома завалено порнографическими журналами, но может этот человек больной, тихий псих, которому нравится обнимать эти журналы, целовать картинки... То что, его за это нужно закрывать в тюрьму?

Данный новый закон – просто покушение на свободу и демократию.

Лесь Подервянский сказал, что с этого начинается фашизм. Абсолютно с ним соглашаюсь. От этого легко дойти до преследований людей за то, что не воспевают правящей партии.

Самое гадкое то, что многие из этих выродков, политиков, сами е..т мужчин, женщин, детей, трансвеститов. Я это знаю из уст знакомых пид...ов и тансвеститов, которые совокупляются с ними.

У моей подруги в свое время была прекрасная подборочка фото, кто с кем, где и когда. Но она просто не заинтересована в их распространении.

Все они посещают проституток.

Х... с ними, пусть еб...я, сколько себе хотят, пусть хоть своих котов еб..., но они еще и пиз...т наши деньги и врут нам в глаза. Именно это есть реальная порнография и именно ИХ нужно запретить.

Почему-то мажоров, которые едва ли не ежедневно убивают людей, не закрывают в тюрьму, а если кто-то будет держать порножурнал, то это капец, какая угроза для общества, и это криминальная ответственность?!

Люди, опомнитесь, потому что сами будете гореть в аде, а казаны под вами будут топить порножурналами!

Я БЫ ТЕХ, КТО ПРОДАЛ РЕСТОРАН «ЭНЕЙ» ОТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЗАКАТАЛА В БЕТОН Одна из твоих книжек называется «Bitches get everything». Ты думаешь, что суке живется легче? Ты знаешь, это палка о двух концах: в чем-то легче, в чем-то нет. Даже если человек циничен, идет по трупам, с ним все равно случаются приступы – иногда хочется быть просто человеком. Он понимает, что живет как-то неправильно. С другой стороны, общество пытается диктовать свои условия: ты должен быть серым, играть, как положено, а затем незаметно умереть. Стать святым не каждому дано, потому что для этого нужно быть сильным человеком. Кто не дотягивает до святости, иногда становится такой наглой сукой. Парадоксально то, что именно таких и любят. То есть чем больше ты кого-то пиз..., тем более тебя и любят.

Это досадно, что люди живут по инстинктам стада – кто коварнее бодается, того и любим.

Знаешь, временами бывают такие телки: ой, он меня так бьет, так ревнует, потому что он такой мачо, такой сильный, это он меня любит. Но это же абсолютно животное.

Вместо этого нужно быть уже очень высокоразвитым человеком психически, духовно, чтобы любить и боготворить того, кто хорошо к тебе относится, кто дарит тебе свою душу и понимает твою.

Почему не вступаешь в Союз писателей? Я не хочу принадлежать ни к каким союзам. Мне неплохо самой по себе. С нормальными людьми из Союза или Ассоциации я контактирую. У меня самой никогда не было жажды принадлежать к каким-то аморфным коллективам.

Единственное, к чему я принадлежу – Независимый медиа-профсоюз. Я знаю, что это действительно профессиональная организация. Если что-то случится, то они за меня вступятся.

А как в целом ты оценила бы деятельность наших союзов?

Я почти ничего не знаю о деятельности Союза писателей, знаю только то, что у него есть роскошный дом на Банковой. А также, что свой ресторан «Эней» они кому-то продали, и знаменитые фрески, которые там украшали стены, теперь закатали под евроремонт. Вот я бы того, кто продал это кафе, тоже бы закатала в бетон.

НЕНОРМАЛЬНО, КОГДА ЧЕЛОВЕК БЕСИТСЯ С ЖИРУ Твои учителя из Яремчи говорят, что ты в школе была «нормальным ребенком», а потом «не знают, что с тобой произошло». Может, я как раз стала нормальной, а была ненормальной. Зависит от того, где брать точку отсчета.

Считаю, что я просто не пошла по тому же стандартному пути, не изменила своим мечтам. Я не меняла свои «идеалистические» детские убеждения на «реалистичные» взрослые, а просто легко шла к тому, что хотела. Я хочу жить, хочу дарить свет.

Очень досадно, когда хотят перекрыть этот свет и говорят, что нужно быть скромным.

Пусть учителя не врут, они в действительности меня ненавидели и притесняли всю мою школьную жизнь. Говорили: «Ой, эта Карпа, что она о себе думает, нужно быть скромным». Это же не дай Бог, исправить ошибку, которую сделал учитель. Были, конечно, классные учителя и были фиговые.

В книжке «Добло и зло» я, возможно, жестоко с некоторыми расправилась, но, клянусь, я ничего не придумала. Конечно, немногим нравится, когда о нем говорят не хвалебную правду.

В то же время я очень благодарна своей школе, она дала мне настоящие знания, лучше чем некоторым киевлянкам в их модных гимназиях.

Есть ли для тебя понятие «нормальный» и «ненормальный»?

Есть конечно. Для меня ненормально, когда люди кричат, что насыплют в траву яду, потому что там гуляет моя собака. Ненормально, когда люди выбрасывают животное, когда оно им надоело.

Ненормально, когда человек бесится с жиру. Считаю, если у тебя есть где жить, что есть, ты здоров, то ты уже счастлив. Но если при всем этом наборе чувствуешь себя несчастным – ты просто выискиваешь себе, как говорят, “у сраці ґудза”.

Когда-то в детстве смотрела спектакль, кажется, по Борхесу, где было сказано, что за первородный грех Бог наказал людей тем, что он забрал у них осознание того, что они уже живут в раю.

Я видела, как бывает, когда семья в Азии на обед имеет лишь тарелочку риса. Однако они улыбаются, они доброжелательны, не хамоваты, не завистливы, какими бывают намного более сытые наши.

Я СОБАК ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮДЕЙ Слышала ты работаешь над новым своим произведением... Да, я сейчас пишу новую книжку. В идеале она будет состоять из рассказов похожих на те, которые были в «Добре и зле». Если все допишу, то выйдет большой роман из смешных коротких историй.

Хочу, чтобы это была детская книжка, которую бы с удовольствием читали как сами дети, так и взрослые. Тогда сбудется моя заветная мечта.

С детства образцом для меня был Всеволод Нестайко. Считаю, когда взрослый человек пишет захватывающие детские книжки – это признак гениальности. Если ребенок читает книжку и она ему нравится – значит книжка искренна.

Мне не хочется что-то там мудрить, потому что в действительности смысл жизни в простых вещах и лучшие вещи в жизни – это совсем не вещи, как таковые. В моей книжке я это опять хочу доказать.

Книжка должна выйти универсальная, она будет адресована не только ребенку по биологическому возрасту, но и тому ребенку, который живет в каждом из нас.

Злые языки уже говорят: «Ну ладно, у каждого в жизни есть куча таких историй». Мне это только комплимент, потому что именно так я и хочу. Возможно, там не каждый увидит себя, потому что там такой западноукраинский бекграунд: церковь, маленькое сообщество. Но каждый в жизни, по крайней мере какой-то период, чувствовал себя гадким утенком. Если ты вспоминаешь в своей взрослой жизни того ребенка, которым ты был, вспоминаешь прежние свои мечты, кем ты хотел быть и не стал, оно даже поможет тебе в один прекрасный день отбросить все, что ты ненавидишь в своей теперешней жизни.

А ты стала той, кем хотела?

Да. Мне повезло, я никогда не изменяла своим мечтам. Когда-то мне казалось, что быть писателем, – это что-то такое недосягаемое. Временами в глубине души так до сих пор кажется, потому что я еще не написала такое, благодаря чему я бы себя почувствовала абсолютно настоящей писательницей. Потому что все, что я писала до сих пор, меня не полностью удовлетворяет.

Да, был такой жизненный порыв и куча энергии и мне была безразлична литературная ценность моих текстов, потому что они просто помогали жить мне и кое-каким другим людям. Людям, которые не желают отвечать чьим-то стандартам. Но сейчас мне хочется сделать такую книгу, чтобы, прежде всего, это была стройная проза, очень простая, нормальная, взрослая. И главное – при этом не потерять искренности и ребячества.

Возможно, ты просто взрослеешь?

Конечно, все взрослеют. Одна журналистка мне сказала: «Ну вот, уже скоро сорок». Она и выглядела почти под сорок, а ей было 27. То есть не нужно думать, что скоро сорок, хотя и в сорокалетии нет ничего плохого. В любом возрасте люди могут становиться если не более красивыми, то более интересными.

Например, с моей мамой недавно такая трансформация произошла в ее 48 лет. Она сбросила кучу килограмм, посвежела и стала такая себе яркая девочка. Это при том, что она перед тем фактически с того света вытащила мою бабушку. То есть трансформация произошла за тот месяц, когда она беспокоилась о других, выполняя вроде бы ужасно тяжелую, нервную работу. Однако это ей дало огромный жизненный толчок, потому что присматривать за кем-то – это тоже творчество. Даже за псом. Потому что ты в существо вкладываешь душу, усилие, оно вычухивается, становится более сильным, потому что ты проливаешь на нее светло, позитив.

Ты завела себе собаку. Детей не хочешь завести?

Я собак люблю больше чем людей. Конечно, это немного тупо так говорить, но действительно, собакам я доверяю больше чем людям. У собак все на уровне рефлексов, они не строят интриги, подлости.

Конечно, в перспективе хочу детей. Я бы даже хотела, чтобы их было четверо. Кроме своих, я бы еще и усыновила каких-то деток. Но понимаю, чтобы им было нормально и интересно, нужно иметь собственный дом за городом, где они бы себе бегали, играли. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети жили в центре города, как на привязи.

Разговаривала Оксана Климончук