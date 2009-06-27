Компания «Корсан» заинтересована в увеличении своей доли в Укртатнафте

ООО «Корсан», которое сегодня на открытом аукционе приобрело 18,3% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область), заинтересовано в дальнейшем увеличении своей доли в уставном фонде компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель ООО «Корсан» Геннадий КОРБАН, который участвовал в сегодняшнем аукционе.

«Мы открыты к переговорам, если татарские акционеры захотят продать (свой пакет акций – УНИАН), мы готовы участвовать, но конкурс должен быть прозрачным», - сказал он.

Комментируя итоги сегодняшнего аукциона, Г.КОРБАН отметил, что «с учетом кризиса это хорошая цена и превышает капитализацию».

При этом он добавил, что компания рассчитывала на здоровую конкуренцию и могла состязаться в сумме до 2,5 млрд. грн. «До 2,5 млрд. грн. у нас был запас прочности», - добавил он.

В свою очередь лицитатор аукционной комиссии, начальник Управления акционерного капитала ЗАО «Укртатнафта» Игорь ЛЕЩЕНКО отметил, что перед проведением аукциона независимой компанией была сделана экспертная оценка стоимости выставляемого на аукцион пакета акций, на что была получена лицензия Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.

Изначально для участия в аукционе были поданы две заявки: от основного акционера компании - НАК «Нафтогаз Украины» и от миноритарного акционера – ООО «Корсан».

Однако только одна компания ООО «Корсан» внесла задаток в размере 303 млн. 526,720 тыс. грн. и была допущена к участию в аукционе.

И.ЛЕЩЕНКО отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» не внес задаток для участия в аукционе, и таким образом НАК «Нафтогаз Украины» отказалось от участия в аукционе.

При этом он отметил, что от НАК «Нафтогаз Украины» было получено письмо с уведомлением о невозможности внести задаток.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» в своем письме аргументировал невозможность внесения задатка отсутствием в финансовом плане компании средств на приобретение акций.