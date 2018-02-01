В Черкасской области вандалы осквернили крест Героям Небесной Сотни (фото)

17:41, 01 февраля 2018
Общество
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smila-ua.com

Читайте такжеВ Конотопе осквернили памятник жертвам Голодомора Краской был зарисован государственный герб, нанесенный на крест, сообщает интернет-издание "Смела.uа".

Полиция уже составила протокол на месте преступления и начала расследование и поиски преступников.

"Сегодня ночью в самом центре города неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни. Вандалы не побоялись на центральной площади возле дома советов зарисовать на памятном знаке герб Украины. Такой дерзкий вызов властям и горожанам возмутил смелян до глубины души и они требуют от правоохранителей найти и наказать тех, у кого поднялась рука осквернить государственный символ", - говорится в сообщении.

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