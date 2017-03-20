В Харькове осквернили мемориальный плакат с погибшими бойцами АТО (видео)

Мемориальный плакат с фотографиями погибших участников АТО повредили неизвестные в Харькове, говорится в сюжете ТСН.

Заметили разорванные фотографии только утром, вероятно, вандалы действовали ночью, когда их никто не мог увидеть. Правоохранители уже внесли инцидент в единый журнал учета правонарушений. Полиция просмотрит записи камер видеонаблюдения, которые расположены на площади Свободы, чтобы установить злоумышленников.

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Плакат с фотографиями героев больше года висел на центральной площади Харькова. Его изготовили волонтеры. На нем разместили фотографии военных, которые погибли на Донбассе.

К импровизированному мемориалу горожане регулярно приносили цветы, впрочем постоянного надзора за баннером не было.