Талант, красота и юмор: Потап назвал свою фаворитку нацотбора на Евровидение-2018

В прошлом году Потап вместе с Надеждой Дорофеевой на нацотборе на Евровидение-2017 поддержали победителя – группу O. Torvald.

Украинский рэпер и продюсер Потап назвал певицу, за которую будет болеть на Национальном отборе на Евровидение-2018.

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Певец заявил, что на отборе он будет поддерживать INGRET, которую он назвал талантливой, красивой и с чувством юмора.

«На национальном, СТБшном отборе на Евровидение 2018, я буду болеть за INGRET, за ее исключительный талант, голос, доброе сердце, европейские корни (она немка наполовину), чувство юмора, интеллект, красоту, привлекательность, энергию и любовь к музыке и планете, которую она зафиксировала в песне “Save my planet”, у этой девушки есть миссия и она осуществляема!», – написал Потап на своей странице в Instagram.

Отметим, что в прошлом году Потап вместе с Надеждой Дорофеевой на Нацотборе на Евровидение-2017 поддержали победителя – группу O. Torvald.