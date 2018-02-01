Талант, красота и юмор: Потап назвал свою фаворитку нацотбора на Евровидение-2018
Украинский рэпер и продюсер Потап назвал певицу, за которую будет болеть на Национальном отборе на Евровидение-2018.
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Певец заявил, что на отборе он будет поддерживать INGRET, которую он назвал талантливой, красивой и с чувством юмора.
«На национальном, СТБшном отборе на Евровидение 2018, я буду болеть за INGRET, за ее исключительный талант, голос, доброе сердце, европейские корни (она немка наполовину), чувство юмора, интеллект, красоту, привлекательность, энергию и любовь к музыке и планете, которую она зафиксировала в песне “Save my planet”, у этой девушки есть миссия и она осуществляема!», – написал Потап на своей странице в Instagram.
На национальном ,СТБшному отборе на Евровидение 2018, я буду болеть за INGRET @ingret_kostenko ,за ее исключительный талант,голос,доброе сердце,европейские корни (она немка на половину) , чувство юмора,интеллект,красоту,привлекательность,энергию и любовь к музыке и планеты,которую она занотувала в песне “Save my planet”, у этой девушки есть миссия и она осуществлена! #ingret#eurovision2018#eurovision#евровидение#евровидение #ингрет#інгрет At the national, Eurovision Song Contest in 2018, I will support INGRET @ingret_kostenko for her exceptional talent, voice, good heart, European roots (she is a German for half), a sense of humor, intelligence, beauty, attractiveness, energy and love for music and planet Earth, for Eurovision she is recorded song "Save my planet", this girl has a mission and it is possible to make it! # ingret # eurovision2018 # eurovision # Eurovision # Eurovision # Ingram # Ingret
Отметим, что в прошлом году Потап вместе с Надеждой Дорофеевой на Нацотборе на Евровидение-2017 поддержали победителя – группу O. Torvald.