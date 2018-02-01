"Back to 90th": популярный украинский певец Монатик презентовал новый клип (видео)

Сам певец в своем Instagram написал, что в клипе его поклонники смогут увидеть танцы в стиле кунг-фу.

Популярный украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик, - Ред.) презентовал новый клип "То, от чего без ума" в стиле 90-х. Читайте также"Это все ее заслуга": продюсер рассекретила жену Димы Монатика (фото) Как говорится в подписи к видеоклипу, в нем есть все: герои и злодеи, цепляющий сюжет, опасные акробатические трюки и пластинка "Трио Маренич". "Back to 90th: в новом клипе Монатик превращает прошлое в будущее. Нас ждет атмосфера полного погружения", - обещают в команде певца. Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее известный украинский певец Монатик стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон".

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