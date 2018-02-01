"Back to 90th": популярный украинский певец Монатик презентовал новый клип (видео)

16:56, 01 февраля 2018
Общество
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Премьера клипа состоялась 1 февраля / Скриншот

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Как говорится в подписи к видеоклипу, в нем есть все: герои и злодеи, цепляющий сюжет, опасные акробатические трюки и пластинка "Трио Маренич". 

"Back to 90th: в новом клипе Монатик превращает прошлое в будущее. Нас ждет атмосфера полного погружения", - обещают в команде певца.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее известный украинский певец Монатик стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон".

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Теги: #Monatik новый клип#новый клип Монатика