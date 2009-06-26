Закарпатье отмечает 64-ю годовщину воссоединения с Украиной

Закарпатье сегодня отмечает 64-ю годовщину Воссоединения области с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Ужгороде в здании Закарпатского областного совета состоялось торжественное заседание по случаю воссоединения области с Украиной и 13-й годовщины Конституции Украины.

Закарпатцев приветствовали и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Иван БАЛОГА и и.о. председателя Закарпатского областного совета Михаил МАРТЫН.

М.МАРТЫН напомнил, что в ноябре этого года Закарпатья будет праздновать 65-ю годовщину первого съезда Народных комитетов Закарпатской Украины, делегаты которого приняли Манифест о воссоединении края с Украиной.

«Мы верим и убеждены в том, что идеологические страсти и предубеждения относительно совершенствования Конституции нашего государства победит здравый смысл, что будет найден единственно приемлемый для общественных и политических групп, компромисс, который поднимет Основной Закон нашего государства на высший уровень. Это необходимо для того, чтобы наша Конституция еще больше и полнее объединяла общество», – заявил он.

Также сегодня руководители области возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и президенту Карпатской Украины, Герою Украины Августину Волошину.

Торжества по случаю Дня Конституции Украины и 64-й годовщины воссоединения Закарпатья с Украиной проходят во всех районах области.