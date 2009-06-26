Куда идут деньги от акцизного сбора на пиво?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон №1534-VI «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)», принятый Верховной Радой 23 июня 2009 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», который предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году.

При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе «Дом-музей Т.Г.Шевченко» – 22,5 млн. грн.

Однако после того как закон был внесен на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата. Согласно этому закону, предусматривалось увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон.

23 июня Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины». Парламент частично поддержал предложения Президента, в частности, учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов Верховной Рады на 97 млн. грн.