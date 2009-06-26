Ущерб от ненастья в Винницкой области оценивается в 3 миллиона

Винницкой области в результате ненастья, которое произошло 23 июня 2009 года, нанесен ущерб свыше 3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой ОГА.

По предварительным расчетам, в Могилев-Подольском районе в результате ненастья сумма возмещения (согласно расчетам, предусмотренным распоряжением КМУ от 13 июня 2009 года № 637-р) составляет 3 млн. 619 тыс. 217 грн., из них 1млн. 500 тыс. грн. за поврежденную сельхозпродукцию на частных приусадебных участках; 10 тыс. грн. - пострадавшим по ІІ категории (1 дом); 252 тыс. грн. - пострадавшим по ІІІ категории (84 дома); 450 тыс. грн. - фиксированная выплата пострадавшим независимо от категории; 250 тыс. грн. - выплаты бюджетным учреждениям (поврежденным заведениям образования); 1 млн. 148 тыс. 717 грн. - сельскохозяйственным обществам за утраченную растительную продукцию на площади 805,5 га; 8 тыс. 500 грн. - сельскохозяйственным обществам за поврежденные 6 зданий.

В главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой ОГА отметили, что по своим последствиям и нанесенному материальному ущербу ситуация приобрела региональный уровень.

В результате чрезвычайной ситуации, которая произошла 23 июня 2009 года в Могилев-Подольском районе (осложнение погодных условий - сильный дождь, град, шквалы), были повреждены крыши 85 частных домов, утрачено 300 га урожая на частных приусадебных участках, нарушены нормальные условия жизнедеятельности около 2700 человек. Нанесен ущерб сельскохозяйственным предприятиям, а именно: повреждено посевов на площади - 728,5 га, уничтожены посевы на площади - 77 га.

Ущерб, нанесенный садам, подсчитывается.