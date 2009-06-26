По «делу Олийныка» задержали экс-прокурора и милицейского начальника
18:20, 26 июня 2009Общество
3290 0
Информация Генпрокуратуры
В рамках расследования уголовного дела о гибели гражданина Валерия Олийныка следователи Генеральной прокуратуры задержали бывшего прокурора и начальника райотдела милиции Голованевского района Евгения ГОРБЕНКО и Михаила КОВАЛЬСКОГО.
Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре.
По информации Генпрокуратуры, они задержаны в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 121 (преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter