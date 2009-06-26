Тимошенко объяснила, на каких условиях разрешит создавать СЭЗ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает создание в Украине свободных экономических зон (СЭЗ), но лишь в том случае, если при них будут существовать таможенные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции во Львове.

«Если СЭЗ имеет таможенную зону, она имеет право на жизнь, иначе это нелогично, если продукция без налогообложения будет поступать на внутренний рынок», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что в свободных экономических зонах не облагается налогом лишь продукция, идущая на экспорт. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если будет принят закон об организации таможенных зон при СЭЗ, то БЮТ поддержит создание свободных экономических зон в Украине.

Кроме того, премьер подчеркнула, что прежде всего СЭЗ нужно создавать на депрессивных территориях.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития регионов», в котором дано определение депрессивной территории. В соответствии с законом, это регион или его часть (район, город республиканского (Крым) и областного значения или несколько районов, городов республиканского (Крым) и областного значения), уровень развития которых по показателям является самым низким или значительно ниже уровня развития территорий соответствующей группы.