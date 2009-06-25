Военнослужащий погиб при краже шифера

В Черниговской области во время кражи шифера погиб 23-летний военнослужащий.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, в дежурную часть Черниговского райотдела милиции поступило сообщение от жителя Чернигова о, то что с крыши бывшего склада ядохимикатов в Анисове Черниговского района упал мужчина. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники милиции выяснили, что четверо военнослужащих решили украсть шифер с крыши склада с целью продажи. Ночью, при осуществлении кражи, один из них сорвался с крыши и упал на бетонный пол.