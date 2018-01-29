В Киеве судят похитителей, которые требовали $5 миллионов в биткоинах за двух граждан Армении (видео)

Двое задержанных, которых подозревают в похищении братьев-армян, задержали в Сумской области.

$5 млн в биткоинах требовали похитители двух граждан Армении. Ребят похитили среди бела дня в Киеве и держали в заложниках 70 суток. Пока одному из них не удалось вырваться.

Читайте такжеПохищение ребенка в Киеве: парня подозреваемой отпустилиНа скамье подсудимых в Голосеевском суде 22-летняя Полина Саливон и ее сожитель - 41-летний гражданин России Асламбек Муситов. Им избирают меру пресечения. Пару подозревают в похищении людей - это до 10 лет за решеткой, и планировании новых преступлений, сообщает ТСН.

«Было найдено еще несколько папок с досье на других людей, возможно, планы у них были совершить такие преступления», - рассказывают в полиции.

Первыми их жертвами стали двое граждан Армении. Их похитили среди белого дня у подъезда дома в одном из районов столицы. Это были двоюродные братья, отец одного из них - известный в Армении бизнесмен. За сына и племянника у него требовали $5 млн биткоинами.

Похищенных ребят искали два месяца. Уже позже стало известно, что сначала их удерживали в подвале в одном из сел на Киевщине, а когда похолодало, перевезли. Найти их было почти невозможно.

В дом в селе Софиевская Борщаговка под Киевом пленников перевезли перед новым годом и почти месяц держали на втором этаже, пока одному из них не удалось освободиться из наручников, собой выбить стекло, при этом он серьезно поранился, однако все-таки смог перелезть через забор и найти помощь.

Его брат выпрыгнуть из окна не успел. Тот, кто должен был охранять пленников, когда понял, что одного упустил, сам решил сбежать. Уйти незамеченным здесь несложно, дом на окраине села. Вокруг или строительство, или высокие соседские заборы.

По версии следствия, дом, в котором удерживали пленников, по поддельным документам Полина арендовала на 4 месяца за 80 тыс. грн и планировала продлить соглашение. Кто навел злоумышленников на сына бизнесмена, пока неизвестно.

«Они не были знакомы, мы устанавливаем, кто им предоставил информацию о похищенных ребят, о финансовом состоянии семьи, почему они такую сумму требовали», - добавляют полицейские.

Второго брата освободили в тот же день. Сейчас обоих прячут от журналистов. Они сотрудничают со следствием, хотя преступники перестраховались и держали пленников в масках.

Двое задержанных, которых подозревают в похищении братьев-армян, задержали на Сумщине. Они пытались скрыться в России. Ближайшие два месяца пара проведет в СИЗО. Их сообщники до сих пор на свободе.