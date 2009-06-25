Погода на завтра: грянет гром

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западной и южной частях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории преимущественно без осадков, только в северных областях в отдельных районах кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 16-21°, на юге и востоке до 23°; днем 27-32°, в восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами 35-37°, в западных областях 23-28°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 15-20°.

В Киевской области в пятницу в отдельных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем около 30°.