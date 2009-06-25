Журнал Forbes назвал лучших менеджеров года "великой рецессии", которые в условиях глобального кризиса сумели удержать положение в своих компаниях.

Самой успешной компанией на рынке США в 2009 году стало консалтинговое агентство Brendan Wood International с ее бессменным лидером Бренданом Вудом. Его компания сумела укрепить свои позиции и прибыли благодаря точным аналитическим рекомендациям для инвесторов во время паники на фондовых рынках.

В список топ-менеджеров попал и глава Apple Стив Джобс, компания которого, несмотря на болезнь лидера, удержала за собой титул самой инновационной, даже во времена рецессии. На фоне глобального падения потребительской активности оборот Apple в прошлом году достиг 32,47 миллиарда долларов при 23,99 миллиарда долларов в 2007 году.

В списке самых успешных менеджеров фигурирует Индра Нуи, исполнительный директор PepsiCo, за создание долгосрочной стратегии компании в глобальном мире. Благодаря ее политике, объем продаж компании в 2008 году вырос до 43,25 миллиарда долларов с 39,47 миллиарда долларов в докризисном 2007 году.

Еще один фигурант рейтинга-Джон Стампф, гендиректор Wells Fargo & Co, сумел на волне кризиса сделать удачные приобретения и поглощения, включая банк Wachovia. Объем продаж Wells Fargo в 2008 году вырос до 42,23 миллиарда долларов с 38,4 миллиарда годом ранее.

РИА “Новости”